W Bieczu na terenie województwa małopolskiego doszło do dramatycznego wypadku. 40-letnia kobieta wjechała samochodem wprost pod pociąg relacji Zagórz-Stróże. Kierująca nie doznała żadnych obrażeń w przeciwieństwie do jej dzieci. Do szpitala trafił jej 8-letni syn, a także roczna córka.

Cytowana przez Polsat News Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji poinformowała, że za kierownicą opla combo siedziała mieszkanka Gorlic. Na obecnym etapie nie jest wiadome, dlaczego kobieta wjechała wprost pod pociąg. „Zarówno kierująca, jak i maszynista byli trzeźwi” – poinformowała Cisło.

Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

Wypadek nastąpił w środę około godziny 20:20. Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK zapewnił, że dla pięciu osób podróżujących pociągiem linie zorganizowały transport zastępczy.

„Był to ostatni pociąg na tej trasie tej doby, dlatego wypadek nie spowodował utrudnień w kursowaniu pociągów pasażerskich, a po 3,5 godzinie udało się przywrócić normalny ruch” – powiedział Hamarnik.

Źr. Polsat News; facebook