Władimir Putin wysłał depesze gratulacyjne do kilkunastu państw z okazji 77. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Trafiły one również do „narodów Gruzji i Ukrainy”. Informację w tej sprawie podał Kreml.

Wielka Wojna Ojczyźniana to termin używany w nomenklaturze radzieckiej i rosyjskiej. Określa on okres od 22 czerwca 1941 roku do 9 maja 1945 roku, kiedy to Związek Radziecki walczył z hitlerowskimi Niemcami. Zakończeniem wojny jest obchodzony do dziś Dzień Zwycięstwa, który w Rosji świętowany jest właśnie 9 maja (dzień później niż w większości innych państw).

Jak informuje Kreml, „z okazji 77. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” Władimir Putin przesłał depesze gratulacyjne do przywódców i obywateli Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Abchazji, Osetii Południowej, Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, „a także narodów Gruzji i Ukrainy”.

W tym roku po raz pierwszy wśród adresatów depesz pojawiły się separatystyczne republiki na wschodzie Ukrainy, których istnienie Władimir Putin uznał tuż przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę.

Jak podaje Kreml, w depeszach do przywódców Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej znalazło się stwierdzenie, że dziś żołnierze walczą „o wyzwolenie swojej ojczyzny z nazistowskich nieczystości”. Putin miał wyrazić również przekonanie, że „zwycięstwo będzie nasze”. „Dzisiaj wspólnym obowiązkiem jest zapobieganie odrodzeniu nazizmu, który przyniósł tyle cierpień ludziom z różnych krajów. Trzeba zachować i przekazywać potomnym prawdę o wydarzeniach z lat wojny, wspólne wartości duchowe i tradycje braterskiej przyjaźni” – napisał.

Źr.: Kremlin