Rząd Szwecji ogłosił w poniedziałek, że od środy skończą się kontrole graniczne podróżnych wjeżdżających z UE. Oznacza to, że nie będą sprawdzane certyfikaty Covid-19, a niezaszczepieni nie będą musieli okazywać negatywnego wyniku testu.

„Decyzja o całkowitym zniesieniu ograniczeń wjazdowych opiera się na ocenie Urzędu Zdrowia Publicznego, który uznał, że ten środek kontroli nie jest już dłużej konieczny” – podkreśliła minister handlu zagranicznego i współpracy nordyckiej Anna Hallberg.

W przypadku wjazdu do Szwecji z innych krajów niż państwa UE, państw nordyckich oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej kontrole epidemiczne na granicy mają się zakończyć 31 marca.

Kiedy w Polsce rząd chciał testować co tydzień kilkanaście milionów Polaków, to w Szwecji… ogłoszono koniec powszechnego testowania.



