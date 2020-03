Tak tragicznej doby we Włoszech nie było od początku pandemii koronawirusa. Komisarz do spraw sytuacji nadzwyczajnych Angelo Borrelli poinformował, że w ciągu ostatnich 24 godzin w kraju zmarły aż 793 osoby.

Włochy obecnie są krajem zdecydowanie najbardziej dotkniętym koronawirusem. Łącznie za zakażonych od początku pandemii uznano 53578 osób. 6072 osoby uznano za wyleczone, obecnie w kraju jest 42681 pacjentów z wirusem. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby przybyło 4821 chorych.

Tragiczne dane przekazał komisarz do spraw sytuacji nadzwyczajnych Angelo Borrelli. Poinformował on, że z powodu koronawirusa we Włoszech zmarło łącznie 4825 osób. Oznacza to, że tylko w ciągu ostatniej doby zmarły aż 793 osoby. To ponad 150 osób więcej niż w ciągu poprzedniej doby, kiedy to podano informację o 627 zgonach.

Czytaj także: Aż 40 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Już niemal pół tysiąca zarażonych!

Źr.: Wprost