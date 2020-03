Trwa dramatyczna walka włoskiej służby zdrowia z koronawirusem. Niestety najnowsze dane nie są optymistyczne. Władze Włoch poinformowały, że z powodu koronawirusa zmarło już 3405 osób. To więcej niż w Chinach.

Włosi walczą z pandemią koronawirusa. Z danych udostępnionych przez Obronę Cywilną wynika, że od środy przybyło 4480 nowych zakażeń. Aktualna liczba zainfekowanych to 33190. Dziennikarz Tomasz Łysiak tłumaczy jednak, że rzeczywista liczba – po doliczeniu zmarłych i wyleczonych – to 41035.

Italia, komunikat @DPCgov 19/03: 41.035 osoby z Sars-CoV-2 (więcej o 5.322 od wczoraj, wzrost o 14,9%) . Z tego zmarło 3.405 (+427, +14,3%), 4.440 wyzdrowiało (+415, +10,3%). Obecnie pozytywnych 33.190 (suma to 41.035 — doliczamy zmarłych i tych którzy wyzdrowieli). pic.twitter.com/uwxnkNcPXV — Tomasz Łysiak 🇵🇱🇮🇹 (@TomaszLysiak) March 19, 2020

W ciągu doby doszło do 427 zgonów spowodowanych koronawirusem. Oznacza to, że liczba śmiertelnych przypadków COVID-19 we Włoszech wynosi obecnie 3405. To więcej niż w Chinach, gdzie do 18 marca WHO potwierdziła 3224 zgony.

Włoska służba zdrowia walczy z pandemią koronawirusa

Tragiczna sytuacja sprawiła, że włoscy lekarze zwrócili się o pomoc do społeczności międzynarodowej. Stefano Fagiuola na nagraniu zamieszczonym w sieci relacjonuje, jak od wewnątrz wygląda praca personelu medycznego. – Lekarze i pielęgniarki pracują dniem i nocą, niezliczoną liczbę godzin, by stawić czoła tej niemożliwej sytuacji – zaznacza.

Please, help us Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina del #pg23 vuole inviare due messaggi:- per tutta la popolazione: state a casa.- per chi ci vuole aiutare: abbiamo bisogno di infermieri e medici, ventilatori e dispositivi di protezione. Il CESVI ci sta aiutando con una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo Se potete, aiutateciWe are in full emergency with coronavirus pandemia.Stefano Fagiuoli – at the head of the Department of medicine of Papa Giovanni Hospital in Bergamo, Italy – has 2 messages.The first one is for the general population: please, stay at homeThe second one is for whoever wants to help us.We need nurses and physicians, together with ventilators and Individual Protection Devices.The ONG Cesvi is helping us on Gofundme.https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamoIf you can, please help us.And if you are healthcare personnel you are more than welcome to join us in fighting the coronavirus. Opublikowany przez ASST Papa Giovanni XXIII Czwartek, 19 marca 2020

Następnie zwrócił się z apelem do lekarzy i pracowników służby zdrowia z całego świata. – Organizacja pozarządowa Cesvi pomaga nam prowadzić zbiórkę na portalu Gofundme. Jeśli chcecie pomóc i jeśli jesteście pracownikami służby zdrowia, zapraszam was, dołączcie do nas by walczyć z koronawirusem – powiedział.

Źródło: corriere.it, Twitter, Polskie Radio