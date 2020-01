Naukowcy nie ustają w badaniach nad Marsem. Jedną z największych zagadek było to, co stało się z wodą, która pokrywała kiedyś Czerwoną Planetę. Wygląda na to, że zagadka ta została rozwiązana.

Na Ziemi wciąż trwa swojego rodzaju „wyścig” o to, kto pierwszy postawi nogę na Marsie. Wciąż wydaje się, że ta chwila jest coraz bliżej, jednak na razie konkretów nie widać. Naukowcy nie ustają jednak w próbach wyjaśnienia różnych zagadek Czerwonej Planety. Jedna z nich dotyczyła wody.

Obecnie Mars jest pustynią. Wodę można znaleźć jedynie w lodowcach, które pokrywają północy i południowy biegun planety. Wiadomo jednak, że kilka miliardów lat temu planeta pokryta była oceanami, morzami, jeziorami i rzekami. Co zatem stało się z wodą?

Wygląda na to, że zagadka została rozwiązana dzięki analizie danych, które dostarczyła misja Trace Gas Orbiter. Za pomocą specjalnej satelity udało się przebadać ruchy wody w atmosferze Marsa. Okazuje się, że przyczyną utraty całej wody może być parowanie, którego do tej pory nie zaobserwowano w żadnym innym miejscu w kosmosie. Wszystko ze względu na panujące na Czerwonej Planecie pory roku.

Okazuje się, że w trakcie roku na Marsie zdarzają się okresy, w których w atmosferze znajduje się od 10 do nawet 100 procent więcej pary wodnej niż jest to możliwe przy panującej tam temperaturze. Para wodna mogła w związku z tym w przeszłości dostawać się do wyższych partii atmosfery i w konsekwencji wyparować z planety.

Źr.: space.com