Sytuacja pogodowa w Polsce nadal pozostaje krytyczna. W niedzielę rano woda Białej Głuchołaskiej przelała się przez wały i zaczęła zalewać Głuchołaz. Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz zwrócił się do mieszkańców z dramatycznym apelem ws. ewakuacji.

W niedzielę doszło do dramatycznego pogorszenia sytuacji w Głuchłoazie. Woda przelała się przez wały przy moście tymczasowym na rzece Biała Głuchołaska i zalewa miasta. Pod wodą znalazł się już rynek miasta. Burmistrz Szymkowicz zwrócił się do mieszkańców z apelem.

„W tej chwili sytuacja jest bardzo poważna. Niestety, część osób wydaje się, że nie rozumie powagi i skali zagrożenia. Myślą, że skoro stoi most, to są bezpieczni, ale tak nie jest. Apeluję do wszystkich, by możliwie szybko ewakuowali się z miasta lub przenieśli na wyżej położone tereny. Toniemy” – mówił burmistrz.

Radio RMF FM informuje, że trudna sytuacja jest również w lewobrzeżnej części Głuchołaz. Tam woda wdziera się do mieszkań na parterze. W mieście nie ma prądu, nie działają także telefony stacjonarne.

Źr. RMF FM