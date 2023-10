Wojciech Mann postanowił skomentować wynik wyborów parlamentarnych w Polsce. Słynny dziennikarz radiowy, w przeciwieństwie do wielu kolegów z branży, podzielił się gorzką refleksją na temat głosowania…

Wojciech Mann pożegnał się z radiową Trójką, gdzie spędził 53 lata swojej pracy zawodowej. Decyzja o odejściu była formą protestu wobec niespodziewanego zwolnienia koleżanki redakcyjnej Anny Gacek.

Od tego momentu dziennikarz radiowy wielokrotnie krytykował poczynania obozu Zjednoczonej Prawicy. Niedawno dał do zrozumienia, że nie wyklucza powrotu do publicznej rozgłośni.

– My wszyscy starzy „trójkowicze” pewnie w głębi duszy zastanawiamy się, co będzie, jeśli zmieni się układ i pojawią się nowe władze, chcące to wszystko odkręcić – podkreślił w rozmowie z Onet.pl.

– I nie potrafię panu dzisiaj odpowiedzieć, jak zareaguję. Starych drzew się nie przesadza, chociaż ja się przesadziłem z Trójki do Radia Nowy Świat i nie wiem, czy wytrzymam kolejne takie transfery – dodał.

Wojciech Mann gorzko podsumował wyniki wyborów 2023

Słynny dziennikarz z pewnością czekał na wyniki wyborów 15 października. Co ciekawe, pomimo pierwszych prognoz wskazujących, iż Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie samodzielnie rządzić Polską, jego reakcja była daleka od entuzjastycznej…

– Pojawiła się nadzieja na normalność. To wspaniałe – napisał na wstępie wpisu na Facebooku. – Przygnębiające jest zaś to, że ponad jedna trzecia głosujących chce, by rządzili nimi ci, którzy nimi gardzą, okłamują, okradają, i chcą wyprowadzić z Europy – podsumował.

