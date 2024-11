Były szef SLD i były minister rolnictwa Wojciech O. został zatrzymany przez CBA. Razem z nim zatrzymano jeszcze pięć innych osób. Radio RMF FM dowiedziało się, że w sprawie chodzi o udzielenie kredytu przez Alior Bank jednemu z biznesmenów.

We wtorek rano agencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili akcję w Warszawie, Radomiu i Zgierzu. O szczegółach informował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Jacek Dobrzyński. Wiadomo, że w gronie zatrzymanych znalazł się Wojciech O., były szef SLD i były minister.

„Czynności realizowane są na polecenie prokuratorów ze śląskiego pionu PZ. Wśród sześciu zatrzymanych osób jest były poseł Wojciech O. Sprawa dotyczy przestępstw o charakterze gospodarczym. Szczegóły po zakończeniu czynności, w tym po przedstawieniu zarzutów” – poinformował na platformie X rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

Z nieoficjalnych ustaleń radia RMF FM wynika, że akcja CBA to prawdopodobnie pokłosie niedawnego audytu w Alior Banku. Wojciech O. należał do kadry zarządzającej tą instytucją należącą do PZU.

„Według audytorów chodziło o nadużycie przy przyznaniu Zakładom Henryka Kani kredytu. Spółka miała w tym banku kredyt i składała wnioski o powiększenie go” – czytamy na stronie RMF FM.

