Kuba Wojewódzki zaapelował do swoich fanów o udział w nadchodzących wyborach prezydenckich. Showman przypomina, jak niewielką różnicą głosów zakończyło się poprzednie starcie Andrzeja Dudy z Bronisławem Komorowskim. – Nie ulegajcie średniactwu – apeluje.

Kuba Wojewódzki od lat włącza się w akcje profrekwencyjne przed wyborami. I tym razem nie mogło być inaczej. Gwiazda stacji TVN zachęca swoich fanów do głosowania, przy okazji nawiązując do nieprzychylnych publikacji na swój temat.

Wojewódzki: Ja też jestem Polską

„Mam fatalną opinię. Jestem mętnym celebrytą z TVN. Daleko mi do wzorca typowego 50 latka. Co sezon doklejają mi kolejne dewiacje. Mam to w dupie” – napisał.

„Ale wiecie co. Ja też jestem Polską. Tą Polską, w której konstytucji aż 81 razy wymieniane jest słowo wolność. Myślicie czasem czy ta wolność nie szeleści już tylko papierem, bo zostaje jej nam w życiu coraz mniej?” – zapytał retorycznie.

Showman wskazuje na kogo nie głosować? „Obojętny naród sam dla siebie jest zagrożeniem”

Wojewódzki przekonuje, że nie wierzy politykom. Nie traktuje poważnie ich przedwyborczych deklaracji i obietnic. „To Las Vegas dla dzieci” – stwierdził. Jednocześnie ostrzega przed obojętnością, którą porównuje do… faszyzmu. Następnie podzielił się delikatną sugestią dotyczącą głosowania.

„Obojętny naród sam dla siebie jest zagrożeniem. Nie czujecie, że ten kraj staje się pułapką dla inaczej myślących? To nie PiS go zmienia. Zmienia go wasza bezczynność” – stwierdził.

„Ale jeśli jednak zdecydujecie się 28 zostać w domu to spróbujcie sobie odpowiedzieć tylko na jedno pytanie – Kiedy poszliście na kompromis z waszymi wartościami? Albo inaczej. Jak to pięknie pisała kiedyś Agnieszka Osiecka – Kiedy wasze serca ogłosiły upadłość?” – dodaje.

Wojewódzki przekonuje, że przyszłość kraju jest w rękach wyborców, także tych młodych. – Chcecie fajnego kraju to sobie go zbudujcie. Nie ulegajcie średniactwu. Waszym obowiązkiem jest wieść bogate życie w normalnej ojczyźnie. Możecie zacząć już w najbliższą niedzielę. W ostatnich wyborach prezydenckich różnica wynosiła 518 316 głosów! Pamiętajcie. Młodość to kompetencja. Wykorzystajcie ją! – zaapelował.

