Kuba Wojewódzki wspólnie z restauratorem Dawidem Kwidzińskim otworzyli w Gdyni restaurację Niewinni Czarodzieje 3.0. To kolejny restauracyjny biznes gwiazdora TVN. Portal o2 postanowił sprawdzić, ile trzeba zapłacić za obiad dla dwóch osób.

Kuba Wojewódzki zasłynął przede wszystkim jako gwiazdor telewizyjny. Od lat prowadzi własny talk show, był również jurorem w licznych talent show, takich jak „Idol”, „Mam Talent” czy „X Factor”. Showman skupia się również na innych biznesach, wspólnie z Januszem Palikotem tworzy napoje alkoholowe z dodatkiem CBD, inwestuje również w branżę gastronomiczną.

Ostatnio Wojewódzki wspólnie z Dawidem Kwidzińskim otworzył w Gdyni restaurację Niewinni Czarodzieje 3.0. Lokal zlokalizowany jest w Gdyńskim Centrum Filmowym, a więc bardzo blisko plaży. Czy na obiad może tam pozwolić sobie przeciętna polska rodzina? Portal o2 postanowił sprawdzić, jak wyglądają ceny.

Przykładowo, za dwie przystawki z krewetkami i do tego napojem trzeba zapłacić panad 100 zł. Z kolei dwie tajskie zupy rybne to wydatek rzędu niemal 50 zł. Kolejne 100 zł to koszt dwóch dań głównych, takich jak na przykład aromatyczna kaczka czy polędwica z dorsza. Za deser zapłacimy 20 zł, więc za dwa już 40 zł. Jeśli chcemy do tego zamówić dwie kawy, trzeba doliczyć kolejne 28 zł.

Do tego dochodzą oczywiście napoje alkoholowe, które mocno „nabijają” cenę. Wino musujące w restauracji Wojewódzkiego będzie kosztowało 90 zł. Łącznie więc za obiad dla dwóch osób trzeba zapłacić tam ponad 400 zł, choć oczywiście na części z tych dań można znacząco oszczędzić.

A co jeszcze znajduje się w ofercie nowej restauracji gwiazdora? Znajdziemy tam między innymi ho dogi – nie tylko „klasyczne”, ale też choćby z szarpaną wołowiną czy boczniakami. Na przystawkę można zamówić sobie również między innymi frytki z batata, za które jednak trzeba zapłacić aż 29 zł.

Żr.: o2