Dowództwo Generalne Wojska Polskiego 11 lutego wydało oficjalny komunikat. Jest on skierowany do kilku województw i dotyczy ruchu „kolumn pojazdów wojskowych”.

Polskie wojsko wydało oficjalny komunikat skierowany do mieszkańców województw położonych w południowej oraz zachodniej części Polski. Wyjaśniono, iż w tych miejscach mogą odbywać się utrudnienia w ruchu drogowym.

– Uwaga możliwe utrudnienia w ruchu – przygotowanie do wielonarodowego ćwiczenia SABER STRIKE 2022 – czytamy na profilu społecznościowym Dowództwa Generalnego w serwisie Twitter. – Od 12 lutego na drogach województw południowo-zachodnich będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowanymi do ćwiczenia – napisano.

Uwaga możliwe utrudnienia w ruchu – przygotowanie do wielonarodowego ćwiczenia SABER STRIKE 2022 #Sbs22

Od 12 lutego na drogach województw południowo-zachodnich🇵🇱, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowanymi do ćwiczenia: https://t.co/s2cUiAQYqw pic.twitter.com/zGOlDjCc2B — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) February 11, 2022

Szerszy komunikat został opublikowany natomiast na stronie internetowej wojsko-polskie.pl. – W ramach przygotowań do przeprowadzenia ćwiczeń, od 12 lutego do końca marca 2022 br. , początkowo w województwach południowo- zachodnich, a następnie na drogach 11 województw będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63. Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników planowanego ćwiczenia m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami – tłumaczy wojsko.

Wojsko informuje również, że ruch pojazdów będzie odbywał się najczęściej w godzinach nocnych. Wszystko po to, by nie generować większych utrudnień w ruchu drogowym dla jego pozostałych uczestników. Niektóre z pojazdów będą musiały jednak poruszać się w ciągu dnia, a nawet w tzw. „godzinach szczytu”.

– Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi – czytamy. Więcej TUTAJ.