Trzymetrowy pyton owinął się wokół choinki mieszkającej w Australii Leanne Chapman. Kobieta przeprowadziła się tam z Wielkiej Brytanii i spędzała na Antypodach pierwsze święta.

To miały być pierwsze święta Bożego Narodzenia w Australii dla Leanne Chapman. Kobieta, która przeprowadziła się do Brisbane w stanie Queensland z Wielkiej Brytanii, nie wyobrażała sobie obchodów bez choinki. I faktycznie, tuż przy wejściu na taras postawiła świąteczne drzewko.

Jakie było jej zdziwienie gdy pewnego dnia po powrocie z pracy okazało się, że choinka wygląda inaczej a latające dookoła niej ptaki wydają dziwne odgłosy. Na drzewie znajdował się bowiem trzymetrowy pyton, który owinął się wokół choinki. Kobieta przyznaje, że początkowo nie wiedziała co ma zrobić. „Początkowo byłam przerażona i nie do końca wiedziałam, co mam robić. Strach trochę mnie sparaliżował” – powiedziała.

Po chwili jednak uspokoiła się i postanowiła zaczekać aż zwierze samo odejdzie. „Tak też się stało. Kilka godzin później wąż postanowił odwinąć się i poszukać innej kryjówki” – powiedziała. „Uznałam, że jest to fascynujące – nigdy wcześniej nie widziałam z bliska tak wielkiego gada” – dodała.

