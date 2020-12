Do zabawnej wpadki doszło podczas ostatniego odcinka teleturnieju „Familiada”, który został wyemitowany w niedzielę 13 grudnia. Uczestniczki prawdopodobnie pokonał stres, a nagranie z całej sytuacji błyskawicznie stało się hitem sieci.

„Familiada” to drugi, po „Jeden z dziesięciu”, najdłużej emitowany teleturniej w Polsce. Niezmiennie kojarzony jest z Karolem Strasburgerem i jego żartami. Często dochodzi w nim do wpadek uczestników, które przechodzą do klasyki internetu.

Z całą pewnością szansę na to ma sytuacja z ostatniego odcinka programu. Drużyna złożona z trzech uczestniczek otrzymała pozornie proste pytanie: „Państwo, którego nazwa składa się z więcej niż jednego członu, to…”. Na tablicy z odpowiedziami pojawiły się już takie propozycje, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Nowa Zelandia, jednak pytanie przeszło na drużynę przeciwną.

Wówczas jedna z uczestniczek odpowiedziała błyskawicznie „Los Angeles”, po czym to samo powtórzyła druga. Pojawiła się jeszcze podpowiedź „Rio de Janeiro”. Trzecia uczestniczka poprosiła Karola Strasburgera o powtórzenie pytania, jednak gdy usłyszała, że chodzi o państwo, odpowiedziała… Ameryka Południowa.

Po fakcie uczestniczki tłumaczyły, że winny całej sytuacji był stres. „To duży stres i zamieszanie. To się czasami myli. Usłyszałyśmy „miasto”. Wszystko wymienimy, co znamy” – mówiły.

Czytaj także: PKN Orlen rozgląda się za kolejnymi zakupami na rynku medialnym? Jest oświadczenie

Źr.: YouTube/Krigor