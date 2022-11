Dziennikarz TVN24 zaliczył zabawną wpadkę na antenie. W pewnym momencie padły słowa, które z pewnością na antenie nie powinny były się pojawić.

W środę na antenie TVN24 emitowano materiał na temat głośnej ostatnio sprawy tzw. „gangu trucicieli”. Pojawiły się nowe informacje na ten temat. Z przestępcami miała współpracować notariuszka z Sochaczewa. Śledczy twierdzą, że podejrzani wyłudzali mieszkania i truli właścicieli.

O meandrach zawiłej sprawy i o kolejnych zatrzymaniach mówił na antenie TVN24 reporter tej stacji Jan Piotrowski. Widzowie programu mogli usłyszeć początek materiału, w którym dziennikarz wyjaśnia już pierwsze zawiłości sprawy. Chwilę później jednak padają zaskakujące słowa. „No nie, po prostu muszę jeszcze raz to nagrać. Niesamowite, jak mi to nie idzie dzisiaj” – wypalił niespodziewanie dziennikarz zwracając się do operatora.

Cóż… każdemu się może zdarzyć, prawda? pic.twitter.com/QAs6omb2wd — Konrad Mzyk (@KonradMzyk) November 2, 2022

Materiał szybko zdjęto z wizji. Na wpadkę natychmiast zareagowała prowadząca program. Wyjaśniła, że to nie pomyłka dziennikarza, a wpadka realizatorów, którzy nie powinni wyemitować materiału z błędem.

