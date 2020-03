Stan jednej z osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, pogarsza się. Chodzi o 73-letniego mężczyznę, który znajduje się obecnie pod opiekę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Rzeczniczka placówki potwierdza, że pacjent jest w stanie ciężkim.

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pięciu nowych potwierdzonych przypadkach koronawiursa w Polsce. Pierwsze dwa dotyczyły osób przebywających obecnie w szpitalach w Raciborzu i Warszawie. Resort informował, że oboje są w dobrym stanie. Wieczorem pojawiła się informacja o kolejnych trzech przypadkach. Pacjenci przebywają w szpitalach w Raciborzu, Warszawie i Wrocławiu.

Stan pierwszych dwóch również oceniano na dobry, inaczej było w przypadku trzeciej osoby – 73-latka, który przebywa obecnie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Ustalono, że mężczyzna zaraził się koronawirusem od osoby, które przebywała niedawno we Włoszech, a następnie udała się do Stanów Zjednoczonych.

Jeszcze w niedzielę wieczorem rzeczniczka wrocławskiej placówki Urszula Małecka mówiła o „ciężkim stanie„. Pacjent trafił do szpitala w piątek, w stanie ciężkim. – Służby objęły kwarantanną najbliższą rodzinę pacjenta, on leży u nas w izolatce, lekarze cały czas czuwają – poinformowała rzeczniczka.

U mężczyzny zdiagnozowano także zapalenie płuc, miał również poważne problemy z oddychaniem. – Pacjent jest osobą schorowaną, to ważna informacja – wyjaśnia rzeczniczka. W poniedziałek rano „Gazeta Wrocławska” poinformowała, że stan pacjenta pogorszył się.

Podobne informacje przestawił Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Źródło: „Gazeta Wrocławska”, TuWrocław