Krzysztof Ziemiec pracuje fizycznie poza granicami Polski? Taka informacja obiegła nasze media. A jak jest naprawdę?

Jakiś czas temu do sieci trafiło wymowne zdjęcie. Widać na nim mężczyznę stojące z ręce z wałkiem do malowania. Gdy przyjrzymy się bliżej okaże się, że to… Krzysztof Ziemiec, czyli byli dziennikarz Telewizji Polskiej, który przez wiele lat pracował w redakcji „Wiadomości”.

W przestrzeni publicznej zawrzało. Większość komentujących była zaskoczona, iż jeden z czołowych dziennikarzy „starej” TVP pracuje fizycznie. Wszystko podkręcał sam zainteresowany, który dawał do zrozumienia, że wyjechał za chlebem poza Polskę, a dokładniej do Irlandii.

Wreszcie dziennikarze zdecydował się jednak ujawnić prawdę. Jak się okazało – wielu internautów dało się zwyczajnie nabrać. Sugestia dotycząca pracy w Irlandii była bowiem zwykłą „wkrętką”.

Krzysztof Ziemiec nie pracuje w Irlandii

– Pracowałem z wałkiem, malowałem ściany, tłukłem młotkiem, kleiłem wykładziny. Robiłem to do naszego studia nagraniowego. A skąd ta Irlandia? Trochę taki głupi żart – powiedział Ziemiec prezentując jednocześnie swój nowy medialny projekt pt. „Otwarta Konserwa”. To kanał YouTube, który Ziemiec będzie prowadził wraz ze współpracownikami.

– Z grupą zaufanych przyjaciół, dziennikarzy chcemy otworzyć nowy kanał na polskim YouTube Otwarta Konserwa. Skąd taka nazwa? „Konserwa” czyli skrót od konserwatyzmu. Nasza grupa rozumie to jako wierność prawdzie, szukamy prawdy niezależnie od tego, jaka jest. A „otwarta”, bo jesteśmy otwarci na cały świat, wszystkich gości od lewej do prawej. Chcemy pokazać, że medialnie jako społeczeństwo pozostajemy zbyt zamknięci w myśleniu, postrzeganiu rzeczywistości – powiedział dziennikarz w pilotażowym nagraniu opublikowanym na YouTube.

