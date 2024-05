Kierowca pokazał paragon za przejazd autostradą A2. Mężczyzna był zszokowany ceną i dał temu upust w sieci.

Norbert Cała, dziennikarz, zamieścił na swoim profilu w serwisie „X” zdjęcie paragonów. To opłaty, których musiał dokonać za przejazd autostradą A2. Mężczyzna był oburzony ceną, którą przyszło mu uiścić.

– Przejazd 90 km fragmentem autostrady A2 obsługiwanym przez Autostradę Wielkopolską S.A kosztuje 64 zł! – napisał. – Jak inaczej to nazwać niż złodziejstwem w biały dzień? – dodał.

Przejazd 90 km fragmentem autostrady A2 obsługiwanym przez Autostradę Wielkopolską S.A kosztuje 64 zł!



Jak inaczej to nazwać niż złodziejstwem w biały dzień? pic.twitter.com/M5uwwI8ISQ — Norbert Cała ⚡ (@norbertcala) April 24, 2024

Odcinek, którym jechał cała jest stosunkowo krótki. – W obie strony daje to kwotę 128 zł. W wielu przypadkach to więcej niż koszt paliwa potrzebnego do przejechania dwa razy tego niespełna stukilometrowego odcinka – podaje serwis auto-swiat.pl.

Od 11 marca obowiązują nowe, wyższe stawki na koncesyjnym odcinku autostrady A2. Warto podkreślić, że tego typu odcinki są w Polsce bardzo kosztowne.

Przeczytaj również: