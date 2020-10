W ostatnim czasie niemal każdego dnia notujemy kolejny rekord pod względem liczby zakażeń. Wśród ekspertów pojawiły się już głosy, aby na Wszystkich Świętych zdecydowanie ograniczyć możliwości odwiedzania cmentarzy. Rząd jak dotąd zaprzecza, aby istniał taki plan. Tymczasem Interia zwróciła się do Konferencji Episkopatu Polski z pytaniem, czy są jakieś zalecenia dla wiernych na to święto.

Od dzisiaj wchodzą w życie nowe obostrzenia, która kilka dni temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Tzw. strefa żółta, jest znacznie rozszerzona, bo będzie obowiązywać na terytorium całego kraju. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się dzień Wszystkich Świętych, kiedy Polacy masowo ruszają na groby bliskich.

Kilka dni temu dr Paweł Grzesiowski przekonywał, że należy podjąć radykalne kroki i po prostu zamknąć cmentarze 1 listopada. Ekspert namawiał, aby dzień Wszystkich Świętych rozłożyć na kilka weekendów, aby uniknąć dużych skupisk ludzi. Trzeba zrobić wszystko, aby to święto nie odbyło się w tym roku w takiej formie jak dotychczas” – mówił Grzesiowski.

Episkopat wyda komunikat ws. Wszystkich Świętych

Co na to Episkopat? „Sytuacja rozwija się dynamicznie i jest ekstremalnie zmienna, więc na razie nie ma żadnego oficjalnego stanowiska ani konkretnych zaleceń co do Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, poza wezwaniem, by respektować zalecenia służb sanitarnych” – przekazał Interii rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.

Duchowny zapewnił jednak, że wierni powinni spodziewać się stosownego komunikatu bliżej dnia Wszystkich Świętych. Rzecznik KEP zapewnił, że stanowisko Episkopatu będzie uzależnione od decyzji władz sanitarnych.

Kolejny rekord zakażeń

Ministerstwo zdrowia przedstawiło najnowszy raport z bilansem nowych potwierdzonych przypadków zakażeń przez koronawirus. W ciągu ostatniej doby zanotowano aż 5300 nowych przypadków. To kolejny rekord w ostatnim czasie. W piątek resort informował o 4739 nowych zakażeniach.

Resort poinformował także, że w ciągu ostatniej doby koronawirus przyczynił się do śmierci 53 osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 49 osób.” – czytamy.

Na terytorium Polski zanotowano dotąd 121 638 potwierdzonych przypadków zakażeń przez koronawirus. Z tego powodu zmarło dotąd już 2972 osoby.

