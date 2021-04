Wulgarne hasło w programie na żywo. Środowe wydanie „Debaty Dnia” Polsat News miało niecodzienny przebieg. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przywołał hasło jeb…ć PiS. – Cały program opozycji polega na tym – tłumaczył.

W pierwszej części „Debaty Dnia” gośćmi Agnieszki Gozdyry byli: Tomasz Trela z Lewicy, Michał Kobosko z Polska 2050 oraz wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Wiceminister był zażenowany poziomem krytyki opozycji. W pewnym momencie widzowie programu usłyszeli wulgarne hasło.

– Cały program opozycji polega na tym, żeby – przepraszam bardzo, bo muszę to powiedzieć – j…ć PiS… To hasło jest podnoszone na demonstracjach opozycyjnych – stwierdził, nawiązując do opozycyjnego hasła ośmiu gwiazd („***** ***„).

Na wypowiedź wiceszefa MSZ zareagowała prowadząca program Polsatu, która natychmiast przeprosiła widzów. – Mógłby pan to określić trochę inaczej – zwróciła uwagę Gozdyra.

W odpowiedzi Jabłoński stwierdził, że „chciałby, aby opozycja określała to inaczej”. – Niestety, jeśli ktoś ma taki program i nie chce dialogu, to takie podejście z polskiej polityki trzeba usuwać – stwierdził.

Paweł Jabłoński, wiceszef polskiej dyplomacji ma coś do przekazania… pic.twitter.com/EMIG2Uw5ar — Damian Borek (@BorekB9) April 7, 2021

A tak zostanie zapewne okrojona wypowiedź wiceministra Jabłońskiego i będzie hulała w necie. pic.twitter.com/Z9EnXuWEI0 — Marcin Dobski (@szachmad) April 7, 2021

Wulgaryzmy podczas środowego wydania „Debaty Dnia”. Wiceminister wyjaśnia: Jestem gotów ponieść konsekwencje

Jabłoński powrócił do sprawy w mediach społecznościowych. „W TV zacytowałem wulgarne hasło z programu opozycji. Bez cenzury, by wszyscy mogli odczuć, jak bardzo przepełnione nienawiścią są te słowa” – wyjaśnia wiceminister.

W dalszej części wyraził gotowość do poniesienia konsekwencji. „Wiem, że taka forma jest dla wielu nieakceptowalna. (…) Mam jednocześnie nadzieję, że ponosić je będzie każdy, kto używa tych słów; także, jeśli posługuje się ‚ośmioma gwiazdkami’ itp. próbami maskowania nienawiści” – dodał.