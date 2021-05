Policjanci zatrzymali poszukiwanego 29-letniego mieszkańca Lublina, który… wybił szybę w komisariacie. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że rzucił kamieniem, bo chce iść „siedzieć”. Sprawca usłyszy zarzuty uszkodzenia mienia, a następnie trafi do zakładu karnego, gdzie ma do odbycia zaległą karę 3 miesięcy pozbawienia wolności.

W nocy nocy na 3. Komisariat Policji Lublinie zgłosił się 29-letni mieszkaniec tego miasta. Mężczyzna od razu stwierdził, że to on rzucił kamieniem i wybił szybę w budynku. Przedstawił też zaskakujące tłumaczenie swojego zachowania. Stwierdził, że zrobił tak, bo chce iść „siedzieć”. Badanie potwierdziło, że 29-latek był trzeźwy.

Mundurowi zatrzymali 29-latka. Dodatkowo w trakcie czynności okazało się, że jest poszukiwany listem gończym wydanym przez warszawski sąd. Mężczyzna, który wybił szybę w komisariacie miał do odbycia karę 3 miesięcy więzienia za wcześniejsze przestępstwa. Już wcześniej karano go za oszustwa, kradzieże i włamania.

29-latek do swojej kartoteki dołoży kolejne zarzuty związane z uszkodzeniem mienia. Mężczyzna wybił szybę w komisariacie czym spowodował straty oszacowane na kilkaset złotych. Za to przestępstwo może mu grozić nawet do 5 lat więzienia.

