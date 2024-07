Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Wśród potencjalnych kandydatów w Prawie i Sprawiedliwości nie brakuje znanych nazwisk. Jeden z polityków oficjalnie potwierdził, że jest gotowy do startu… . To Patryk Jaki.

W przyszłym roku czekają nas wybory prezydenckie. Kto zostanie następcą prezydenta Andrzeja Dudy? Na ten moment sondaże największe szanse dają Rafałowi Trzaskowskiemu. Jednak wciąż nie znamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości.

Dotychczas spekuluje się o możliwym starcie m.in. Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło, Tobiasza Bocheńskiego. Wśród potencjalnych kandydatów znalazł się także Patryk Jaki.

Wybory prezydenckie. Jasna deklaracja Patryka Jakiego

Ten ostatni mówi już wprost, że jest gotowy do startu. – Oficjalnie jestem w gronie tych osób, które są rozważane w ramach kandydatów Zjednoczonej Prawicy – stwierdził Patryk Jaki w „Gościu Radia ZET”. – Sądzę, że jestem w gronie tych osób, które są badane – dodał.

.@PatrykJaki: Jestem osobą wymienianą wśród kandydatów na prezydenta. Sądzę, że jestem w gronie osób, które są badane. Startowałbym pod szyldem zjednoczonej prawicy.@BeataLubecka @RadioZET_NEWS #GośćRadiaZET — Gość Radia ZET (@Gosc_RadiaZET) July 29, 2024

Jaki podkreśla, że jeśli znajdzie się lepszy kandydat od niego, to nie będzie startował. – Jestem gotowy do startu, dlatego że mam silne przekonanie co do tego, że w Polsce musi się wiele zmienić – stwierdził.

– Przede wszystkim jestem oburzony tym, że blokowane są kluczowe inwestycje, które spowodują, że Polacy więcej zarabiają – takie jak pierwotna wersja CPK, atom, porty zbożowe, rozbudowa Odry – dodał.

