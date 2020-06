Trwa akcja ratunkowa po tym, jak w domu jednorodzinnym w miejscowości Chodel (województwo lubelskie) doszło do wybuchu gazu. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala, ale dwie mogą wciąż znajdować się pod gruzami.

Do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym doszło w środę około godziny 15:25. Tragedia miała miejsce w miejscowości Chodel w powiecie opolskim na terenie województwa lubelskiego. Straż pożarna informuje, że wewnątrz znajdowało się pięć osób.

Trzy osoby zostały do tej pory uratowane. To około 40-letni mężczyzna oraz dwie kobiety – jedna młoda a druga w średnim wieku. Udzielono im pomocy na miejscu, a następnie zostali przetransportowani do szpitala.

Na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy przeszukują rumowisko. Pod gruzami mogą bowiem znajdować się jeszcze dwie osoby.

