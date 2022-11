Wołodymyr Zełenski zareagował na wiadomości o eksplozji w Przewodowie. Prezydent Ukrainy skomentował sprawę w mediach społecznościowych. – Ukraina, Polska, cała Europa i świat muszą być w pełni chronione przed terrorystyczną Rosją – zaapelował.

Wołodymyr Zełenski odniósł się do wybuchu w Przewodowie podczas swojego wieczornego przemówienia. Prezydent Ukrainy obarcza winą za tragedię rosyjskie ataki rakietowe.

– Im dłużej Rosja czuje się bezkarnie, tym większe będzie zagrożenie dla tych, których dosięgnąć mogą rosyjskie rakiety. Uderzenia rakietowe w terytorium NATO. To jest rosyjski atak rakietowy na wspólne bezpieczeństwo! To poważna eskalacja. Trzeba działać – zapewnił.

– Chcę powiedzieć naszym polskim braciom i siostrom: Ukraina zawsze będzie was popierać! Wolnych ludzi terror nie złamie! Zwycięstwo jest możliwe, gdy nie odczuwa się strachu. A my go nie czujemy – podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy odniósł się do wydarzenia także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z jego relacji wynika, że strona ukraińska współpracuje z Polską w kwestii wyjaśniania przyczyn wypadku.

RF zabija wszędzie tam, gdzie może dotrzeć. Dzisiaj dotarła do 🇵🇱. Ten atak na bezpieczeństwo zbiorowe w regionie euroatlantyckim jest eskalacją. Zginęli ludzie. Moje kondolencje dla braci i sióstr 🇵🇱! 🇺🇦 zawsze z wami. Należy powstrzymać terror RF. Solidarność to nasza siła! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022

Nieco później ukraiński prezydent wydał nieco bardziej stonowany komunikat. „Rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Przekazałem kondolencje z powodu śmierci polskich obywateli w wyniku terroru rakietowego Rosji. Wymieniliśmy dostępne informacje i ustalamy wszystkie fakty. Ukraina, Polska, cała Europa i świat muszą być w pełni chronione przed terrorystyczną Rosją” – podkreślił.