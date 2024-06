Silny wybuch w Azotach w Puławach. Polsat News informuje, że doszło do wybuchu metanu do produkcji amoniaku. Na skutek eksplozji dwie osoby odniosły obrażenia. Jedną z nich zabrano śmigłowcem LPR do szpitala.

Wybuch w Azotach w Puławach nastąpił w poniedziałek ok godz. 19:15. Polsat News informuje, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż eksplodował metan używany do produkcji amoniaku. +

„Na instalacji przygotowania gazu w Zakładzie Amoniaku Grupy Azoty Puławy, w trakcie uruchamiania podgrzewacza, doszło dziś wieczorem do wypadku, w wyniku którego poparzeniu uległo dwóch pracowników spółki” – przekazała Polsat News rzeczniczka Grupy Azoty Monika Darnobyt.

Pracownik, który doznał cięższych obrażeń trafił do szpitala w Dęblinie na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Drugi z poszkodowanych z lżejszymi ranami został opatrzony na miejscu, a następnie trafił do placówki w Puławach.

Na razie nie wiadomo do końca dlaczego nastąpił wybuch w Azotach. „Pierwsze oględziny miejsca zdarzenia wskazują, że nie doszło do uszkodzeń aparatów na instalacji. Wszystkie niezbędne służby zostały powiadomione. Trwa wyjaśnianie przyczyn zaistniałego zdarzenia” – poinformowała rzeczniczka Grupy Azoty.

