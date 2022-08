Sukcesem zakończyła się akcja WOPR we Wrocławiu. Ratownicy wyciągnęli z Odry ciało 40-letniej kobiety. Początkowo nie dawała ona oznak życia, ale podjęta reanimacja przyniosła szczęśliwy rezultat.

Do całej sytuacji doszło w sobotę 13 sierpnia we Wrocławiu. Około godziny 15:30 ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali informacji o ciele unoszącym się na Odrze. Miało ono zostać zauważone przy osiedlu Olimpia Port we Wrocławiu, na wysokości ulicy Marco Polo.

Ratownicy natychmiast udali się na miejsce, gdzie znaleźli dryfujące ciało około 40-letniej kobiety. Nie dawała ona żadnych oznak życia, ale po wyciągnięciu z wody natychmiast podjęto akcję reanimacyjną z użyciem defibrylatora. Jak się okazało, akcja zakończyła się sukcesem.

Jak podaje „Gazeta Wrocławska”, kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie wróciło jej krążenie spontaniczne. 40-latka jest pod opieką lekarzy, na ten moment nie są znane przyczyny zdarzenia.

Dolnośląskie WOPR pogratulowało służbom zakończonej sukcesem akcji ratunkowej. „Gratulujemy wszystkim służbom doskonałej współpracy, której finałem była prawnie przeprowadzona akcja ratująca życie. Dobra robota!” – czytamy. Podziwu nie kryją również internauci. „Co WOPR, to WOPR, brawo ratownicy. Jesteście skuteczni, jesteście potrzebni” – czytamy.

Źr.: Facebook/Dolnośląskie WOPR, Gazeta Wrocławska