Ogromne szczęście miał słoweński gracz, który w loterii Eurojackpot wzbogacił się o ponad 11 milionów euro. W Polsce tym razem padły dwie wygrane czwartego stopnia.

Eurojackpot to loteria rozgrywana w 18 europejskich państwach. Oprócz Polski są to: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy oraz Węgry. Można w niej liczyć na bardzo wysokie wygrane. W Polsce są one jeszcze korzystniejsze ze względu na przelicznik euro na złotówki.

W piątek 29 stycznia szczęśliwe liczby w loterii Eurojackpot to: 5, 21, 23, 29, 35 oraz 7 i 9.

Tym razem padła wygrana pierwszego stopnia. Gracz ze Słowenii wzbogacił się o ponad 11 milionów euro. Dobre wieści usłyszało również dwóch graczy z Niemiec, którzy dzięki nagrodom drugiego stopnia wzbogacili się o ponad 918 tysięcy euro.

W Polsce tym razem padły dwie wygrane czwartego stopnia. Gracze wzbogacili się o ponad 211 tysięcy złotych.

Żr.: Eurojackpot