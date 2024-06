Dolnośląski WOPR podał informację o wyłowieniu ciała z Odry. Prawdopodobnie to 19-latek, którego poszukiwano od wielu miesięcy.

– W piątek 31-go maja o godzinie 16.07 dyżurni ratownicy WOPR na numer ratunkowy do zwłok płynących w Odrze obok elektrociepłowni przy Moście Kolejowym we Wrocławiu – czytamy we wstępie komunikatu wydanego przez Dolnośląski WOPR.

Po przybyciu na miejsce ratownicy WOPR wraz ze strażakiem PSP zlokalizowali ciało przy środkowym przęśle mostu, po czym przetransportowali ciało do stoczni wrocławskiej gdzie zostało podjęte z wody.

WOPR-owcy wskazali, kim najprawdopodobniej jest osoba, której ciało odnaleziono w Odrze. Wiele wskazuje na to, iż to 19-letni mężczyzna, którego od wielu miesięcy poszukiwano.

– Prawdopodobnie to 19-tolatek, którego po skoku z Mostu Grunwaldzkiego w noc sylwestrową poszukiwały wszystkie służby. Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje – czytamy w komunikacie WOPR.

Przeczytaj również: