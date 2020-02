Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęło decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników do państw objętych epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Jak poinformowała uczelnia we wtorkowym komunikacie, państwa z którymi wstrzymano wymianę, to: Chiny i Hongkong, Korea Południowa, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam i Singapur, a także północne Włochy, w szczególności rejonu Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilii Romanii, Lacjum. Decyzja obowiązuje od wtorku aż do odwołania.

Uczelnia wskazała, że jeśli pracownicy, doktoranci i studenci UJ przebywający w tych państwach zdecydują się skrócić pobyt i wyrażą chęć powrotu, proszeni są o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej UJ.

„Z uwagi na fakt, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a światowe służby sanitarne podkreślają, że trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, Kolegium Rektorskie UJ apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. wirusa 2019-nCoV przed podjęciem decyzji o wyjazdach zagranicznych” – napisano w komunikacie.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Epidemia rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Rafał Grzyb