Dawid Kubacki w rozmowie z Filipem Czyszanowskim wymownie odniósł się do kontrowersji wokół kombinezonu Karla Geigera. Jego reakcja była krótka, ale bardzo wymowna.

Karl Geiger został w sobotę brązowym medalistą igrzysk olimpijskich w Pekinie. Jego kombinezon wzbudził niemałe kontrowersje. Na zdjęciu udostępnianym w mediach społecznościowych widać było, że pozostało w nim sporo luzu. Mimo to, nie mogło być mowy o dyskwalifikacji.

Filip Czyszanowski zapytał o kwestię kombinezonu Dawida Kubackiego. „Widziałem. Co ja się będę doktoryzował. Oczy masz?” – zapytał z uśmiechem. „W tej chwili to już jest przeszłość. Oczywiście, że nas to irytuje. Trudno, żeby nie. Ale co z tym zrobisz teraz?” – dodał.

Nie wszyscy skoczkowie podchodzą do sprawy tak pobłażliwie. „To absurdalne” – mówił na przykład amerykański zawodnik Kevin Bickner.

Popytaliśmy dziś skoczków o spadochrono-kombinezon Karla Geigera. Głos amerykańsko-polski. Kevin Bickner mówi: "ridiculous" a Dawid Kubacki uśmiechał się pod nosem. #skokoholicy #skijumpingfamily #Beijing2022 pic.twitter.com/dXe7baNys6 — Filip Czyszanowski (@FilipCzyszanows) February 13, 2022

Żr.: Twitter/Filip Czyszanowski