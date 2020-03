Łukasz Szumowski w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” powiedział, że w najbliższym czasie czeka nas wzrost liczby zakażonych koronawirusem. Minister zdrowia podkreślił jednak, że obecne działania zmierzają do tego, by za tydzień lub dwa liczba zarażeń wyhamowała.

W Polsce mamy już ponad 400 przypadków zarażenia koronawirusem. Niestety, pięć osób zmarło. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o szóstej ofierze, 27-letniej pacjentce z Łańcuta, jednak później resort wycofał się z tej informacji. Kobieta wprawdzie miała koronawirusa, ale przyczyną jej śmierci była sepsa.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w najbliższych dniach prawdopodobnie w Polsce odnotujemy do 1500 zakażeń. Wyraził jednak nadzieję, że działania prewencyjne przyniosą skutek. „Liczymy, że za tydzień, może dwa tygodnie efekt przyniosą nasze działania prewencyjne, jak zamknięcie szkół, przedszkoli czy galerii handlowych i liczba nowych zakażeń wyjamuje. Podkreślam tu słowo „wyhamuje”. Nam chodzi teraz o wyhamowanie liczby zachorowań” – powiedział.

Minister zdrowia zaznaczył, że umieralność z powodu koronawirusa może wynosić 4 procent. Jest on szczególnie groźny dla osób starszych. „Niestety, większość zapaleń płuc, a ten wirus powoduje poważne zapalenie płuc, kończy się tragicznie – szczególnie u osób, które są starsze, mają deficyty odporności czy współistniejące choroby” – mówił

Szef resortu zdrowia powiedział również, że zdaje sobie sprawę, iż obecne ograniczenia są dla wielu osób trudne. „Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie tzw. kwarantanny społecznej, czyli zamknięcie szkół, przedszkoli i galerii handlowych, dla wielu osób to poważny problem finansowy. Ale mamy wybór – swoiste zamknięcie państwa i ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki i setki tysięcy chorych, a do tego setki zmarłych. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator” – powiedział minister.

Źr.: Rzeczpospolita