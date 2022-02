Władimir Putin osiągnął już swój cel – uważa gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na antenie RMF FM wojskowy stwierdził, że rosyjski przywódca doprowadził do sytuacji, w której świat zachodni wie, że Ukraina nie będzie mogła zostać członkiem NATO.

„W moim przekonaniu Putin już osiągnął cel. Wybicie z głowy świata zachodniego, że Ukraina może być przedmiotem dyskusji na temat członkostwa bądź nie w Sojuszu, Putin to zapewnił sobie. Dzisiaj, jeżeli wycofa wojska z granicy ukraińskiej, świat odetchnie z ulgą, będzie wdzięczny. Mało tego, Putin będzie bohaterem prawdopodobnie w wielu krajach” – powiedział na antenie RMF FM gen. Mieczysław Gocuł, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Wojskowy jest zdania, że w sferze dyplomatycznej nie zrobiono jeszcze wszystkiego, by zapobiec rosyjskiej agresji na Ukrainę. „Jestem przekonany z drugiej strony, że Putin ma pełen obraz na swoim stole – zarówno wachlarz narzędzi, ale również jasność sytuacji. Poukładał sobie świetnie te puzzle” – powiedział.

Gen. Gocuł odniósł się także do wystąpienia Jake’a Sullivana. Jego słowa są bardzo wymowne. „Amerykanie nie postawią buta wojskowego na ukraińskiej ziemi, żeby nie prowokować sytuacji, nie dać argumentu dla Putina do rozpoczęcia działań. Po drugie, bardzo poważnie oceniają determinację Putina do rozpoczęcia działań” – stwierdził. „Putin doskonale zdaje sobie sprawę, że będzie robił, co będzie chciał, przy biernej postawie świata zachodniego. (…) Doprowadził do momentu, w którym świat będzie biernie się przyglądał, jak niczym rzeźnik będzie patroszył Ukrainę” – dodał wojskowy.

Żr.: RMF FM