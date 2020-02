Do groźnego wypadku doszło w weekend w okolicach Zielonej Góry. Bus wiozący członków Kabaretu Moralnego Niepokoju zderzył się z dzikiem. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało.

O całym zdarzeniu w mediach społecznościowych poinformowali Robert Górski i Przemysław Borkowski – członkowie Kabaretu Moralnego Niepokoju. Bus, którym jechała cała grupa, zderzył się w okolicach Zielonej Góry z dzikiem.

Na szczęście wygląda na to, że nikomu nic złego się nie stało. Bus został jednak poważnie uszkodzony, co widać na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych. „Kabaret vs dzik. Wszyscy przegrali” – napisał Robert Górski na Instagramie.

Do sprawy odniósł się również Przemysław Borkowski. „Pogłowie dzików w Polsce zmniejszyło się wczoraj o jedną sztukę. Za to ich średnia inteligencja wzrosła…” – napisał.

Źr.: Instagram/pzborskowski, Instagram/robert.gorski.official