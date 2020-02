W piątkowy ranek policjanci z kartuskiej komendy pracowali w Borczu na miejscu śmiertelnego wypadku drogowego. Śmierć na miejscu poniosła 21 letnia kobieta, natomiast 24 letni pasażer został przewieziony do szpitala. Teraz śledczy będą wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.

Wypadek miał miejsce w piątek w Borczu. O godzinie 6.00 dyżurny kartuskiej jednostki otrzymał zgłoszenie. Na miejsce skierował patrol ruchu drogowego oraz technika kryminalistyki, którzy wstępnie ustalili, że 21-letnia mieszkanka powiatu kartuskiego jechała peugeotem od strony Kościerzyny w stronę Żukowa.

Na drodze w Borczu prawdopodobnie chcąc uniknąć zderzenia z dzikiem wpadła w poślizg i dachowała. Wypadek okazał się wyjątkowo tragiczny w skutkach, bo młoda kobieta poniosła śmierć na miejscu, natomiast pasażer został przewieziony do szpitala.

Policjanci z kartuskiej drogówki wykonali oględziny miejsca wypadku, oględziny pojazdów oraz szkic sytuacyjny. Pojazd został zabezpieczony na policyjnym parkingu. Na odcinku drogi gdzie był wypadek zorganizowano ruch wahadłowy.

Policjanci apelują o bezpieczeństwo. „Apelujemy do kierowców o ostrożność za kierownicą. Szczególną uwagę zwracajmy na prędkość, która musi być dostosowana do warunków drogowych i atmosferycznych. Pamiętajmy również o tym, że powinniśmy zwracać szczególną uwagę na to co dzieje się na drodze i w jej okolicy. Bądźmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników dróg.” – czytamy w komunikacie.

Źr. policja.pl