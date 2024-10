Koszmarny wypadek drogowy na Podlasiu. Na trasie pomiędzy Jeżewem Starym a Tykocinem samochód osobowy wypadł z drogi. Siła uderzenia okazała się tak wielka, że pojazd rozpadł się na części, a kierowca zginął na miejscu.

O tragedii poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie Starym, którą zadysponowano do tego zdarzenia. Jak informują, zawiadomienie dotarło do nich ok. godz. 22:40. Według informacji nastąpił groźny wypadek na DW 671 między Jeżewem Starym a Tykocinem.

Na miejscu okazało się, że rozegrała się prawdziwa tragedia. „Pojazd osobowy wypadł z drogi, dachował, po czym uderzył w drzewo” – przekazali ochotnicy. Siła uderzenia musiała być ogromna. Na opublikowanych zdjęciach widzimy, że z samochodu zostało niewiele.

Niestety nie było już również szans na uratowanie życia kierowcy. Mężczyzna zginął na miejscu.

Sprawą zajmują się policjanci, którzy wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.

Źr. Polsat News; facebook