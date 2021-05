Włoskie władze zastanawiają się nad nieprzymusowym wysłaniem uczniów do szkół podczas wakacji – informuje dziennik „Corriere della Sera”. Miałaby to być dla nich nie tylko okazja do pogłębienia wiedzy, ale również odnowienia kontaktów społecznych.

Pandemia COVID-19 przyniosła ogromne problemy w oświacie na całym świecie. W wielu krajach uczniowie niemal z dnia na dzień musieli przestawić się na tryb zdalnej edukacji. W wielu przypadkach stworzyło to problemy i nierówności, a także doprowadziło to zaniku kontaktów społecznych.

Jak podaje włoski dziennik „Corriere della Sera”, tamtejsze władze chcą temu przeciwdziałać. Włoskie ministerstwo edukacji zastanawia się nad uruchomieniem dodatkowych zajęć dla wszystkich uczniów w wieku od 3 do 18 lat. Miałyby odbywać się od czerwca do sierpnia i pomóc dzieciom i młodzieży w trudnościach powstałych w roku zdalnej edukacji.

Istotnym elementem planu jest również powrót do kontaktów społecznych. „Kryzys sanitarny nieuchronnie uwypuklił wcześniejsze problemy, ukazał nierówności i zwiększył trudności. Dlatego opracowaliśmy plan wsparcia, pomostu między tym rokiem szkolnym a następnym, będącego dla dzieci i młodzieży okazją do pogłębienia wiedzy, umiejętności i powrotu do życia w grupie” – powiedział włoski minister edukacji Patrizio Bianchi.

Źr.: Onet