„Kłamca”, „marinetka”, „republika banasiowa” – to tylko część okrzyków, które słychać było podczas poniedziałkowego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku. Przemówienie głowy państwa miało związek z 100 rocznicą zaślubin Polski z morzem.

Dokładnie 100 lat temu w Pucku doszło do symbolicznych zaślubin Polski z morzem. W wydarzeniu wziął udział gen. Józef Haller, bez wątpienia jeden z najbardziej zasłużonych dowódców polskich tamtego okresu. Polska po ponad 120 latach niewoli odzyskała dostęp do Bałtyku.

10 lutego, w setną rocznicę tych wydarzeń, w Pucku pojawił się prezydent Andrzej Duda. W trakcie swojego wystąpienia podkreślił, że odzyskanie przez Polskę dostępu do Morza Bałtyckiego miało niebagatelne znaczenie dla ówczesnej gospodarki. – Otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery, dla naszych marynarzy, także dla naszej marynarki wojennej – podkreślił Duda.

Prezydent nie zapomniał również o zasługach Polaków, którzy przez dziesięciolecia walczyli o niepodległość. To m.in. dzięki nim Polsce udało się odzyskać dostęp do Bałtyku. – Chce pokłonić się Pomorzu, Kaszubom, ludziom tej ziemi, pokoleniom i grobom tych, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli – dodał.

Niestety wydarzenie nie odbyło się bez zgrzytu. Praktycznie od początku wystąpienia prezydenta słychać buczenie, pojedyncze gwizdy oraz obraźliwe okrzyki. „Marionetka”, „republika banasiowa”.

Już wiem gdzie nie jechać. #Puck będę omijać szerokim łukiem. Brak kultury, brak szacunku. Tak się drzeć pól przemówienia Pana Prezydenta. Wstyd 🤬🤬🤬🤬🤬pic.twitter.com/VV0a2sxBnY — AnkaPolska 🇵🇱 (@AnkaPolska) February 10, 2020

Prezydent nie zareagował jednak na nieprzyjazne okrzyki. Sytuację skomentował za to Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej. „Rzeczywiście entuzjazmu mieszkańców nie widać. A to dopiero początek… W kampanii wyborczej Andrzej Duda zacznie być traktowany przez Polaków nie jak Głowa Państwa, ale jak jeden z wielu kandydatów na prezydenta, do tego z kartoteką zapisaną łamaniem Konstytucji” – napisał poltyk na Twitterze.

W kampanii wyborczej Andrzej Duda zacznie być traktowany przez Polaków nie jak Głowa Państwa, ale jak jeden z wielu kandydatów na prezydenta, do tego z kartoteką zapisaną łamaniem Konstytucji. https://t.co/4oZQssSml6 — Jan Grabiec (@JanGrabiec) February 10, 2020

Źródło: Twitter, prezydent.pl