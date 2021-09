Za nami drugi odcinek 15. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Jurorów najbardziej zachwyciły występy Katarzyny Łaski oraz Barbary Kurdej-Szatan. Uczestnicy przyznali jednak zwycięstwo Paulinie Sykut-Jeżynie, która wcieliła się w rolę Kory.

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” to program, który z roku na rok staje się coraz bardziej popularny. Tydzień temu rozpoczęła się już 15. edycja show, które emitowane jest od ubiegłego sezonu w piątkowe wieczory na antenie Polsatu.

Drugi odcinek przyniósł ogromne emocje. Jurorów szczególnie zachwyciły dwa występy. Katarzyna Łaska wcieliła się w Sama Smitha i odwzorowała oscarowe wykonanie jego przeboju „Writing’s On The Wall”, który powstał do filmu „Spectre”. Z kolei Barbara Kurdej-Szatan doskonale odwzorowała Zdzisławę Sośnicką wykonując jej wielki przebój „Aleja Gwiazd”.

Uczestnicy mieli jednak inne zdanie. Kilkoro z nich swoje punkty przekazało Paulinie Sykut-Jeżynie, która wcieliła się w rolę Kory. Prezenterka wykonała przebój grupy Maanam „To tylko tango”. Ostatecznie to ona zwyciężyła w drugim odcinku programu i zgarnęła nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych, która została przekazana na cel charytatywny.

Czytaj także: Lewandowski ujawnił, ile jeszcze zamierza grać. Ambitny plan

Żr.: YouTube/Twoja Twarz Brzmi Znajomo – Endemol Shine Polska