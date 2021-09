Robert Lewandowski jest w niesamowitej formie i nieustannie bije kolejne rekordy. Piłkarz skończył w tym roku 33 lata, co dla wielu innych zawodników oznacza już bliski kres kariery sportowej. Okazuje się, że polski napastnik ma jasno określony plan na najbliższe lata.

W rozmowie ze „Sport Bildem” Robert Lewandowski ujawnił, że przez najbliższe cztery lata zamierza cały czas grać w piłkę na najwyższym poziomie. To ambitny plan, bo wielu innych zawodników w jego wieku myśli już raczej o zakończeniu wyczynowego uprawiania sportu.

„Moje wyniki są lepsze niż kiedykolwiek. Nie tylko kondycja, ale inne parametry nigdy nie były tak dobre. 33 to tylko liczba. Dla mnie nie pokazuje to, ile mam lat. Fizycznie jestem sprawny. Mentalnie może uda mi się podnieść poprzeczkę wyżej. Jestem pewien, że mogę grać jeszcze przez co najmniej cztery lata” – powiedział Lewandowski w rozmowie z niemiecką gazetą.

Lewandowski w jednym klubie z Messim lub Ronaldo? „Ciekawa możliwość”

Na tym może się jednak jeszcze nie skończyć, bo Polak nie twierdzi kategorycznie, że na tym zakończy karierę. „Potem zobaczę, jak się będę czuł, jak długo będzie mogła trwać moja kariera” – dodał Lewandowski.

Kapitan polskiej reprezentacji zaskoczył, bo przyznał, że teraz już liczba zdobytych bramek nie robi na nim takiego wrażenia. Obecnie chce rozwijać swoje umiejętności w stronę pomocy kolegom z zespołu. „Chce pomagać kolegom z drużyny. To jest dla mnie kolejny poziom” – zapowiedział Lewandowski.

Snajper skomentował również minione okno transferowe, w którym barwy klubowe zmienili m.in. Leo Messi i Cristiano Ronaldo. „To był szalony czas. Nikt nie myślał, że te wielkie nazwiska zmienią kluby” – stwierdził i dodał, że możliwość wspólnego grana z którymś z tych piłkarzy byłaby „ciekawa”.

Źr. sportwefakty.wp.pl