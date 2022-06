Były szef Formuły 1 Bernie Ecclestone uważa, że Wladimir Putin jest „rozsądnym człowiekiem”. 91-latek wprawił w osłupienie opinię publiczną szeregiem tez, w których podsumował działania Rosji na Ukrainie. Poniżej wypowiedzi byłego szefa F1.

Bernie Ecclestone udzielił wywiadu „Good Morning Britain”. Były szef Formuły 1 podzielił się swoją opinią na temat inwazji Rosji na terytorium Ukrainy. 91-latek poruszył zwłaszcza wątek postaci Władimira Putina.

W jego opinii prezydent Federacji Rosyjskiej jest „rozsądnym człowiekiem”. Co więcej, Ecclestone nazywa go osobą „pierwszej klasy”, po chwili dodając, iż „przyjąłby za niego kulkę”. – Wolałbym, żeby to nie bolało, ale gdyby tak było, to i tak przyjąłbym za niego kulkę – oświadczył 91-latek.

Wypowiedź byłego szefa F1 została opublikowana niedługo po doniesieniach o rosyjskich atakach na budynki mieszkalne i centrum handlowe na Ukrainie, w których zginęło wiele osób. Tymczasem Ecclestone uważa, że ofiary wśród ukraińskich cywilów „nie były zamierzone”.

Na tym jednak nie koniec, bowiem 91-latek wypowiadał się również ironicznie o Wołodymyrze Zełenskim. – Myślę, że gdyby to było prowadzone właściwie, mam na myśli tę drugą osobę na Ukrainie [prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – red.], w jego zawodzie rozumiem, że był kiedyś komikiem i wydaje mi się, że chce kontynuować ten zawód – stwierdził.

– Myślę, że gdyby pomyślał o różnych rzeczach, to wykonałby wystarczająco dużo wysiłku, aby porozmawiać z Putinem, który jest rozsądną osobą. Wysłuchałby go i prawdopodobnie coś by z tym zrobił – dodał.

91-latek stwierdził nawet, że inwazja „mogłaby się inaczej skończyć”, gdyby prezydent Ukrainy „rozmawiał z Putinem”.