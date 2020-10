Pożyczka to sposób na szybkie zdobycie pieniędzy. W bankach trzeba się zmierzyć ze skomplikowanymi formalnościami, ale w sektorze pożyczkowym można tego uniknąć. Jednak zaciągając pożyczkę, musimy pamiętać o tym, że podpisując umowę, przyjmujemy na siebie zobowiązanie. Zapytaliśmy eksperta VIVUS, kiedy wartą wziąć pożyczkę.

Wartość portfela polskich gospodarstw domowych wskazuje, że dominują w nim przede wszystkim kredyty. Najwięcej Polaków ma kredyty mieszkaniowe – stanowią one 69% portfela i mają wartość 460,1 mld. Na drugiej pozycji znajdują się kredyty konsumpcyjne – ma je 23% konsumentów, a ich wartość to 157 mld zł. Najmniej Polacy mają w swoim portfelu kredytów ratalnych (3%), kart kredytowych (2%), limitów kredytowych (2%) i pożyczek (1%).

W całym 2019 roku instytucje pozabankowe współpracujące z BIK udzieliły 2 745,1 tys. zł pożyczek na łączną kwotę 6,821 mld zł. W sprzedaży z tego sektora w ujęciu liczbowym dominują zobowiązania niskokwotowe do 1 tys. zł – stanowią 38% udzielonego finansowania. Najwyższa dynamika zwiększenia się liczby udzielanych pożyczek w 2019 roku dotyczyła właśnie zobowiązań na niską kwotę do 1 tys. zł (tutaj odnotowano wzrost o 4,8%) i na kwotę 2-3 tys. zł (+5,7%). Najwyższy spadek liczby udzielonych zobowiązań pozabankowym odnotowano w przedziale pożyczek na kwotę powyżej 5 tys. zł (-7,4%). W 2019 roku instytucje pozabankowe udzieliły o 0,8% więcej pożyczek niż w roku 2018.

77% pożyczkobiorców sektora pozabankowego jednocześnie posiada aktywne kredyty bankowe. Łączna kwota zadłużenia wśród tych klientów wynosi 29,7 mln zł, a ich najwyższe zadłużenie kredytowe to 15,8 mln zł. Zadłużenie takich pożyczkobiorców z tytułu kredytów mieszkaniowych wynosi 6 mld zł, a z pożyczek pozabankowych – 5,3 mln zł.

– Bez wątpienia pożyczenie pieniędzy na rynku pozabankowym to możliwość szybkiego zdobycia środków. Wszystkie formalności można załatwić z poziomu komputera, tabletu czy telefonu z dostępem do Internetu – mówi ekspert marki VIVUS. – Dzięki temu można pożyczyć pieniądze bez wychodzenia z domu, gdy pojawi się niespodziewany wydatek lub chcemy skorzystać z atrakcyjnej oferty sprzedażowej. To dobry sposób na rozwiązanie chwilowych problemów finansowych, jednak warto pamiętać, że pożyczone pieniądze trzeba zwrócić w określonym terminie. Pożyczajmy pieniądze tylko wtedy, gdy mamy pewność, że będziemy mieli środki na spłatę zadłużenia – podkreśla ekspert.

Kiedy warto skorzystać z pożyczki?

Gdy chcemy pożyczyć pieniądze szybko i bez skomplikowanych formalności powinniśmy zwrócić uwagę na ofertę firm pożyczkowych. Aby zawnioskować tam o pożyczkę, wystarczy wypełnić formularz na stronie pożyczkodawcy i wykonać przelew weryfikacyjny. Zapytaliśmy eksperta marki VIVUS, kiedy rzeczywiście warto decydować się na pożyczkę, szczególnie na chwilówkę.

Na pożyczkę warto zdecydować się, gdy pilnie potrzebujemy pieniędzy. To może być sytuacja, gdy chcemy kupić jakiś produkt w atrakcyjnej promocji, która właśnie się kończy i trzeba podejmować szybkie decyzje. Pożyczenie pieniędzy to również dobre rozwiązanie, gdy zaskoczy nas niespodziewany wydatek, a nie mamy oszczędności. Pożyczka pozabankowa może być także pomocna, gdy nasz pracodawca spóźnia się z wynagrodzeniem, a mamy pewność, że pieniądze dostaniemy za kilka dni. Ze zobowiązań finansowych warto skorzystać także w różnych sytuacjach kryzysowych jak choroba kogoś z rodziny. Pieniądze w takich sytuacjach są pilnie potrzebne i pożyczka może być ratunkiem, który pomoże nam uporać się z chwilowymi problemami. Wyjątkiem jest utrata pracy. W takim przypadku pożyczki lepiej unikać, bo możemy nie mieć możliwości jej spłaty. Za to pożyczenie pieniędzy może być dobrym pomysłem, gdy popsuje się sprzęt domowego użytku jak pralka czy lodówka. Bez tych urządzeń trudno funkcjonować kilkuosobowej rodzinie. Jednak zawsze, zanim zdecydujemy się na zobowiązanie finansowe, sprawdźmy, czy będziemy mogli je zwrócić w określonym terminie.

Odpowiedzialne pożyczanie

Gdy potrzebujemy pieniędzy na różne wydatki, oferta sektora pożyczkowego może okazać się najlepszym rozwiązaniem. Jednak z takiej opcji nie zawsze należy korzystać, ponieważ w niektórych przypadkach pożyczkobiorca może wpaść w jeszcze większe kłopoty finansowe.

Każdy, kto potrzebuje gotówki i chce skorzystać z pożyczki, powinien w pierwszej kolejności przeanalizować swoje miesięczne dochody i wydatki. To pomoże upewnić się, że kolejne zobowiązanie nie będzie zbyt dużym obciążeniem finansowym. Można to zweryfikować za pomocą kalkulatora zdolności kredytowej, który znajdziemy bez problemu w Internecie. W aplikacji należy wpisać kwotę zobowiązania, termin jego spłaty oraz wysokość otrzymywanego wynagrodzenia i miesięczne wydatki. Kalkulator wyliczy, jaką kwotę pożyczki możemy zaciągnąć w naszej sytuacji finansowej.

Gdy jednak spłacamy kilka kredytów lub innych zobowiązań, mamy nieregularne i niskie dochody, wtedy kolejna pożyczka może okazać się zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu domowego.

Bywają sytuacje, w których szybkie zdobycie gotówki jest priorytetem. Wtedy warto wziąć pod uwagę chwilówkę. Formalności możemy załatwić online, dzięki czemu cały proces pożyczkowy trwa zaledwie kilkanaście minut. Otrzymanymi pieniędzmi możemy sfinansować różne pilne i niespodziewane wydatki. Jednak decyzję o wzięciu pożyczki warto podejmować na spokojnie po przeanalizowaniu swojej sytuacji finansowej.

