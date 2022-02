Jesteśmy wdzięczni naszym polskim sojusznikom za zaproszenie, hojność oraz ciepłe przyjęcie – oświadczył generał Christopher Donahue. W niedzielę w Jasionce oficjalnie powitano nowych żołnierzy USA, którzy mają wzmocnić wschodnią flankę NATO.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Pentagonu i premiera Mateusza Morawieckiego, do Polski przybywa wsparcie amerykańskie. Oddziały 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej wylądowały na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem 6 lutego.

-Dzisiaj przypadł mi w udziale przywilej i przyjemność powitania gen. dywizji Donahue, który wraz z pierwszą grupą amerykańskich żołnierzy ze składu 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej przybył do Polski – powiedział gen. Wojciech Marchwica.

🗨️Obecność spadochroniarzy amerykańskich świadczy o jedności, solidarności i determinacji sojuszu do wsparcia krajów wschodniej flanki #NATO – powiedział gen. bryg. Wojciech Marchwica#wieszwięcej #USA pic.twitter.com/NCFRNn0HW8 — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) February 6, 2022

Dowódca zauważył, że przybyli do Polski żołnierze są świetnie wyszkoleni i wyposażeni. W jego opinii przybycie dodatkowych sił do Polski potwierdza determinację USA do wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

-Jesteśmy wdzięczni naszym polskim sojusznikom za zaproszenie, hojność oraz ciepłe przyjęcie – powiedział obecny na miejscu gen. Christopher Donahue.

Amerykański dowódca podkreślił, że przybycie 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej do Polski wpisuje się w proces wzmacniania wschodniej flanki NATO. – Razem jesteśmy silniejsi – stwierdził gen. Donahue. – Proszę pozwolić, że powiem jeszcze raz: to dla nas zaszczyt móc pracować ramię w ramię z Polakami – podsumował.