Aż 50 tysięcy złotych wrzucił do puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znany youtuber publikujący swoją twórczość na kanale Budda. TV. To już kolejna tego typu akcja z rzędu. Twórca pokazał również reakcję wolontariuszy oraz zamieścił wymowny komentarz.

Dwa lata temu 10 tysięcy, rok temu 20 tysięcy, a w tym roku aż 50 tysięcy złotych wrzucił do puszki WOŚP znany youtuber Kamil, znany szerzej jako Budda. Do całego zdarzenia doszło na krakowskim rynku. „Zapraszam do obejrzenia materiału, który pokazuje, jak w tym roku udaliśmy się na rynek w Krakowie, rozbiliśmy świnkę skarbonkę i wrzuciliśmy całą kasę do puszki! Reakcja wolontariuszy, bezcenna!” – napisał.

W komentarzu pod postem twórca zaznaczył, że chciałby uniknąć oskarżeń o publikowanie tego typu materiałów dla pieniędzy. „Chciałbym aby w tym roku cała akcja odbiła się bez echa związanego z wieloma komentarzami ludzi, którzy w totalnie zły sposób interpretują coroczną serię filmów o wrzucaniu do PUSZKI! Filmy za pośrednictwem głównie FB, co roku trafiają do osób starszych, nie rozumiejących YouTube itp. Zaczynają sypać masowe komentarze, że jest to pomaganie pod publikę, że po co to nagrywać itp.” – wyjaśnił.

Youtuber wyjaśnił, że chciałby pokazać, jak ogromną siłę mają takie platformy, jak właśnie YouTube. „Czy wiecie, że jeśli 20% z 800k ludzi wpłaci w jakiejkolwiek formie chociaż średnio 5 zł to daje nam to sumę 80 000 PLN? Te materiały propagują takie działanie. Pokazują jak wielką siłę i przełożenie charytatywne mają obecnie YouTube i Instagram. Mają na celu pokazać jaką armię udało się zebrać na tym kanale. Zastanówcie się, zanim zaczniecie prawić swoje mądrości o zarobkach na filmie itp.” – dodał.

Całą akcję można zobaczyć poniżej.

Żr.: YouTube/Budda. TV