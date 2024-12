Do dramatycznego zdarzenia doszło w Tarnowie. 75-letni mężczyzna z impetem wjechał w tamtejszy komisariat policji.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 29 grudnia około godziny 19:30. Wówczas kierowca samochodu marki renualt zjechał z drogi, a następnie z impetem wjechał w schody znajdującego się nieopodal komisariatu policji. Kompletnie zdewastował przód auta oraz infrastrukturę budynku.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że 75-latek, bo to on siedział za kierownicą, najprawdopodobniej zasłabł i stracił panowanie nad samochodem. Konsekwencją było uderzenie w schody znajdującego się obok jezdni budynku.

Z komisariatu natychmiast wybiegli znajdujący się w jego wnętrzu policjanci, którzy zaczęli udzielać pomocy poszkodowanemu. Od razu wezwali również karetkę i do czasu jej przyjazdu zajmowali się rannym 75-latkiem. Mężczyzna był nieprzytomny.

– 75-letni mężczyzna, nieprzytomny, w stanie ciężki przebywa w tarnowskim szpitalu. Tam również z urazem klatki piersiowej trafiła 71-letnia pasażerka osobowego renaulta – podała policja w swoim komunikacie.

