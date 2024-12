Wielki pożar w miejscowości Skała (woj. dolnośląskie). Na miejsce przybyło już kilkanaście zastępów straży pożarnej, które gaszą pożar budynku gospodarczego i mieszkalnego. Niestety, wiadomo, że są ofiary śmiertelne. Zdarzenie ma podtekst kryminalny. Do Skały przyjechał oddział antyterrorystyczny…

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, w godzinach porannych. Strażacy informują, że dostali zgłoszenie ok. godz. 9. Początkowo na miejsce przybyła straż pożarna i rozpoczęła akcję gaszenia budynku gospodarczego oraz budynku mieszkalnego. Niestety wiadomo, że jedna z osób zginęła w pożarze, druga została przetransportowana do szpital.

Skała: Pożar zajął dwa budynki. W domu odkryto uzbrojonego mężczyznę!

Znaki, które zastały służby wskazywały na kryminalne tło zdarzenia. Co więcej, w budynku mieszkalnym znajdowała się uzbrojona osoba. W związku z tym podjęto decyzję o wezwaniu antyterrorystów.

„W miejscowości Skała doszło do pożaru, który objął dwie stodoły i budynek mieszkalny, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a druga została ranna. W budynku mieszkalnym znajduje się kolejna, uzbrojona osoba. Na miejscu policja. Miało dojść do wybuchu” – informuje portal Remiza.pl.

Z nieoficjalnych informacji od osób, które są obecne na miejscu wynika, że sprawca zbrodni uciekł i aktualnie trwają jego poszukiwania. Informacji nie potwierdza jeszcze policja.

Akcja antyterrorystów w miejscowości Skała w powiecie jaworskim.

Rano w jednym z budynków gospodarczych w miejscowości Skała doszło do wybuchu i pożaru. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosła jedna osoba.

Na terenie posesji ma przebywać mężczyzna z bronią. Na miejscu działają… pic.twitter.com/8KHicJXPQl — Fakty TVP3 Wrocław (@FaktyTVP3) December 30, 2024

#PILNE: W miejscowości Skała doszło do pożaru, który objął dwie stodoły i budynek mieszkalny, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a druga została ranna. W budynku mieszkalnym znajduje się kolejna, uzbrojona osoba. Na miejscu policja. Miało dojść do wybuchu.



fot. Czytelnik pic.twitter.com/T6PbYudrNR — Remiza.pl (@remizacompl) December 30, 2024

Akcja policji w miejscowości Skała (Dolnośląskie). Wideo nadesłane przez czytelnika. https://t.co/gysMVzDa79 pic.twitter.com/n06pDfWkHn — Remiza.pl (@remizacompl) December 30, 2024

Przeczytaj również: