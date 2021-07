Premier Mateusz Morawiecki jest jednym z polityków, którzy podczas spotkań z obywatelami promują Polski Ład. Szef rządu podczas spotkania w Łowiczu odniósł się do kwestii tzw. mafii VAT-owskich.

Polski Ład to nowy sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Politycy partii rządzącej od tygodni promują go w mediach, a także podczas spotkań z obywatelami na terenie całego kraju. Ostatnio z mieszkańcami Łowicza spotkał się premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślał, jak ważne jest, by wszędzie tworzone były miejsca pracy. „Polska musi się rozwijać wszędzie. Wszędzie muszą być tworzone miejsca pracy. Tak, jak to się działo do tej pory, bo warto być Polakiem. Warto, by Polska trwała. Warto być tutaj, tu szukać własnych czterech kątów. Tutaj szukać miejsca pracy. Warto być dumnym z Polski” – powiedział.

Mateusz Morawiecki odniósł się także do kwestii naprawy finansów publicznych. Szef rządu stwierdził, że za różne rzeczy jest krytykowany, ale nie za walkę z tzw. mafiami VAT-owskimi. „Kiedy to mówię, czasem jestem za różne rzeczy krytykowany, bardzo słusznie, proszę bardzo, lubię polemizować, ale jakoś nie słychać głosów polemicznych w tej sprawie. Bo oni wiedzą, jakie walkie grzechy mają na swoim sumieniu. Mafie VAT-owskie, przestępcy podatkowi, przez budżet środki przeciekały jak przez durszlak” – stwierdził.

Premier odniósł się także do konkretnych liczb. „5 lat temu 290 mld zł – budżet państwa polskiego. Ten rok, COVID-owy, przecież ciągle COVID-owy, niedobry rok, co najmniej 420 albo 430 mld zł na koniec tego roku. Około 150 mld w 5-6 lat. To naprawa finansów RP” – powiedział.

Żr.: 300polityka