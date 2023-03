Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Magdalenę C. na karę dożywotniego pozbawienia wolności za to, że zabiła 3-lenią córkę. Kobieta zadała dziecku ciosu nożem. Choć dziewczynka trafiła do szpitala, lekarze nie zdołali uratować jej życia.

Sąd orzekł, że skazana może starać się o warunkowe skrócenie kary po upływie 50 lat. Dodatkowo Magdalena C. została pozbawiona praw publicznych na okres 10 lat. Proces był niejawny.

Sędzia nie miał wątpliwości, co do winy sprawczyni. Jego zdaniem kobieta zabiła 3-letnią córkę działając w sposób „przemyślany, wcześniej zaplanowany i przygotowany oraz rozciągnięty w czasie”. „Za tę zbrodnię, na podstawie art. 148 par. 2 Kodeksu karnego, wymierza jej karę dożywotniego pozbawienia wolności” – powiedział.

Tragedia rozegrała się 4 maja 2021 roku. Magdalena C. zadała córeczce trzy ciosy nożem w okolice serca. Następnie 26-latka zadzwoniła do znajomego i powiedziała mu, co zrobiła. Dziewczynka trafiła do szpitala, ale tam zmarła na stole operacyjnym.

26-latka mówiła później, że zabiła 3-letnią córkę, bo planowała popełnić samobójstwo i nie chciała zostawić dziecka samego. Później jednak nie potrafiła sama odebrać sobie życia. Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa, a sąd zdecydował o tymczasowym areszcie. Ostatecznie stawiany zarzut zmieniono na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.

Źr. Polsat News