Niektórzy politycy i dziennikarze związani z obozem rządzącym zasugerowali możliwość wyłączenia w Polsce niektórych portali społecznościowych. Przynajmniej na czas kampanii wyborczej. Karol Nawrocki odniósł się do sprawy w stanowczych słowach.

Niedawno o możliwości blokady serwisu X (dawny Twitter) mówiła wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Pytana przez Bogdana Rymanowskiego, czy należy ograniczyć dostępność serwisów społecznościowych, przytaknęła. „Ja bym rozważyła i do tego zachęcam. Wiem, bo rozmawiałam z wicepremierem Gawkowskim, naszym ministrem cyfryzacji, że takie dyskusje już się toczą, na temat, co możemy zrobić, żeby lepiej kontrolować te platformy, żeby one dbały o proces demokratyczny, a nie były wykorzystywane do wpływania na niego” – powiedziała.

W podobnym tonie wypowiadały się niektóre dziennikarki Telewizji Polskiej. Te wypowiedzi wywołały prawdziwą burzę i lawinę oskarżeń o dążenie do wprowadzenia cenzury w internecie.

Zdecydowanie do sprawy odniósł się kandydat na prezydenta, Karol Nawrocki. Opublikował nagranie, w którym zapowiada walkę z cenzurą. „Dla nas Polaków wolność słowa jest tak bardzo ważna. Jako przyszły prezydent nigdy nie zgodzę się na cenzurę w sieci. Jeśli ktoś będzie chciał ją nam narzucić w czasie kampanii wyborczej, to gwarantuję, że wspólnie z Polakami staniemy w jej obronie” – zapowiedział.

Dla nas Polaków wolność słowa jest bardzo ważna. Jako przyszły Prezydent nigdy nie zgodzę się na cenzurę w sieci. Jeśli ktoś będzie chciał nam ją narzucić to gwarantuję, że wspólnie z Polakami, staniemy w obronie wolności!🇵🇱 pic.twitter.com/YzxsWG2AkA — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 11, 2025

Przeczytaj również:

Źr. X; Interia