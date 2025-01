Trwają poszukiwania Karoliny Wróbel. 24-letnia kobieta, matka dwójki dzieci, wyszła na chwilę do sklepu. Od wielu dni nie dała znaku życia. Detektyw zajmujący się tego typu sprawami nie ma wątpliwości, że decydujący jest nadchodzący okres. – Najbliższe dwa dni będą rozstrzygające – mówi w rozmowie z „Faktem”.

Przypomnijmy, że poszukiwania Karoliny Wróbel z Czechowic-Dziedzic (woj. śląskie) trwają już od ponad tygodnia. O sprawie informuje policja z Bielska-Białej. – W dniu 3 stycznia 2025 roku około godziny 21:00 oddaliła się z domu rodzinnego w Czechowicach-Dziedzicach i do chwili obecnej nie powróciła oraz nie nawiązała kontaktu z rodziną – informują funkcjonariusze.

Kobieta wyszła na moment z mieszkania, w którym przebywała razem ze swoim bratem i dwójką dzieci. 24-latka powiedziała, że idzie do oddalonego o ok. 200 m sklepu. Nie zabrała jednak ze sobą dokumentów, pieniędzy, ani telefonu. Pomimo bliskiej odległości nie wracała, co szybko zaniepokoiło domowników.

Szybko wszczęto poszukiwania. Zaangażowano w nie m.in. drony i psy tropiące. Do tej pory nie udało się jednak zdobyć informacji o stanie i miejscu pobytu zaginionej. Prywatny detektyw Dawid Burzacki zwraca uwagę w rozmowie z „Faktem”, że w zniknięciu 24-latki mogły brać udział osoby trzecie.

-W mojej ocenie, najbliższe dwa dni będą rozstrzygające i myślę, że przełomowe dla sprawy – podkreślił. – Przy sprawie pracują obecnie dwie nasze sekcje, dodatkowo połączyliśmy siły z zespołem dziennikarzy śledczych. Weryfikujemy wszystkie zebrane informacje. Obecnie analizujemy pozyskane dane teleinformatyczne i sprawdzamy wytypowane lokalizacje – mówi detektyw Ewelina Tomaszek.

Poszukiwania Karoliny Wróbel. Rysopis i inne szczegóły dot. zaginionej 24-latki

Policjanci podają kluczowe informacje dot. poszukiwań. Rysopis zaginionej – wzrost około 167 cm, szczupła budowa ciała, włosy długie do ramion koloru ciemny blond, nos normalny, uszy przyległe, oczy koloru brązowego, tatuaż na prawej ręce w okolicy nadgarstka od zewnętrznej strony w postaci dwóch szlaczków przypominających odwrócone V, na podbrzuszu blizna po cesarskim cięciu.

Co istotne, w chwili zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę z kapturem obszytym futrem koloru jasnobrązowego, szalik koloru jasnoróżowego, leginsy koloru czarnego z wzorami koloru różowego na wysokości obu ud, buty zimowe koloru czarnego.

Każda osoba, która posiada informacje ws. zaginionej kobiety proszona jest o kontakt z Komisariatem Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 1 tel. 47 857 08 10 lub kontakt z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej tel. 857 12 55.

Młoda kobieta, matka dwójki dzieci, wyszła z domu tydzień temu i do tej pory nie wróciła. Jaka tajemnica kryje się za zaginięciem Karoliny Wróbel? Uwaga! dziś o 19.40 pic.twitter.com/17gLOVpmj0 — UWAGA! TVN (@UWAGATVN) January 10, 2025

