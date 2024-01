Kryminalni zatrzymali 23-latka podejrzewanego o zabójstwo. Ciało ofiary zostało odnalezione w jednym z mieszkań na terenie Lublina. 23-latek miał rany kłute.

W sobotę wieczorem funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie otrzymali zawiadomienie o odnalezieniu zwłok 23-latka w jednym z mieszkań w lubelskiej dzielnicy Bronowice. Już wstępne czynności wskazywały na to, że prawdopodobnie doszło do przestępstwa. U ofiary stwierdzono rany kłute. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok.

Pracujący nad sprawą kryminalni przy wsparciu policjantów z Chełma szybko namierzyli i zatrzymali 23-latka. Wszystko wskazuje na to, że to on dopuścił się tego czynu. Mieszkaniec Chełma trafił do policyjnej celi.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do ugodzenia nożem doszło w trakcie awantury. Śledczy wykonywali czynności procesowe. Po zebraniu materiału dowodowego podejrzany o zabójstwo trafi do prokuratury.

Za zabójstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źr. Policja Lubelska